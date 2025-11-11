A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) confirmou, esta terça-feira, que Lamine Yamal foi dispensado da convocatória da seleção espanhola para os duelos frente à Geórgia e Turquia.

Segundo a RFEF, o jovem jogador do Barcelona foi submetido, sem aviso prévio, a um procedimento médico invasivo horas antes do início do estágio da equipa nacional.

Num comunicado divulgado, os serviços médicos da RFEF expressaram «surpresa e mal-estar» ao tomarem conhecimento, às 13h47 de segunda-feira, de que o jogador tinha realizado um tratamento por radiofrequência para aliviar dores no púbis, na manhã do mesmo dia.

Segundo o mesmo documento, o corpo médico da seleção não foi informado antecipadamente do procedimento, tendo apenas recebido um relatório às 22h40 de domingo, no qual era indicada a necessidade de repouso entre sete a dez dias.

Face à situação, e «priorizando a saúde e o bem-estar do atleta», a federação decidiu dispensar o extremo de 18 anos da presente convocatória, desejando-lhe «uma rápida e completa recuperação».

De acordo com os jornais do país vizinho, este é apenas mais um episódio de uma «guerra aberta» entre a RFEF e o Barcelona, que começou em setembro quando Flick, técnico dos blaugrana, acusou Luís de La Fuente, selecionador nacional de «não proteger Yamal».

Leia aqui o comunicado:

«Os Serviços Médicos da RFEF desejam expressar a sua surpresa e desconforto após tomarem conhecimento, às 13h47 de segunda-feira, 10 de novembro, dia do início do estágio oficial com a seleção nacional, de que o jogador Lamine Yamal tinha sido submetido, na manhã do mesmo dia, a um procedimento invasivo de radiofrequência para o tratamento de dores na zona da púbis.

Esse procedimento foi realizado sem comunicação prévia ao corpo médico da Seleção, que apenas teve conhecimento dos detalhes através de um relatório recebido às 22h40 da noite anterior, no qual se indicava a recomendação médica de repouso entre 7 e 10 dias.

Perante esta situação, e priorizando em todo o momento a saúde, segurança e bem-estar do jogador, a Real Federação Espanhola de Futebol decidiu dispensar o atleta da presente convocatória.

Confiamos que possa evoluir favoravelmente e desejamos-lhe uma rápida e completa recuperação».