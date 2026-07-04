Unai Simón refere que, embora Cristiano Ronaldo não seja o mesmo de há sete anos, o capitão de Portugal continua a ser decisivo no ataque. Em conferência de imprensa, o guarda-redes da seleção espanhola destaca ainda a qualidade do corredor esquerdo da Seleção Nacional. O Portugal-Espanha, dos oitavos de final do Mundial 2026, está marcado para esta segunda-feira, às 20h00.

Apesar da idade, Cristiano Ronaldo continua a ser letal

«O Cristiano que temos neste Mundial já não é o mesmo de há sete ou oito anos que víamos no Real Madrid, nesse "prime". No entanto, temos de o manter afastado da área o máximo possível, porque quando ganha esse espaço é determinante. Na final da Liga das Nações, por exemplo, há uma bola perdida na área e ele marcou. Encontra muito bem os espaços, remata ao primeiro toque e tem essa veia goleadora, que todos gostávamos de ter na nossa equipa. Assim sendo, o objetivo é ter a bola o máximo de tempo possível e impedi–los de chegarem à nossa baliza.»

Yamal e um dos lados esquerdos mais ofensivos do Mundial

«Lamine Yamal é um jogador que tem uma imagem um pouco diferente do resto do balneário. É um jogador que no ataque é determinante e na defesa ajuda muito a equipa. Se virmos como ele corre, como defende, isso motiva a equipa. É um jogador que tem muita vontade de fazer algo especial neste Mundial, por isso não temos de lhe dizer para defender. O Yamal, tal como nós, sabe que o lado esquerdo de Portugal é um dos mais ofensivos da competição.»

Final da Liga das Nações serve de referência para o jogo de segunda-feira?

«O treinador é o mesmo e o grupo é quase o mesmo, por isso acho que a forma como vão jogar vai ser muito parecida à final da Liga das Nações. Temos de estar preparados e corrigir os erros que cometemos. Penso que isso pode ser a chave para vencer.»