A Espanha venceu o Peru (3-1) no último teste de preparação antes da estreia no Mundial 2026. A jogar em solo mexicano, Álex Grimaldo, ex-Benfica, e Pedro Porro, ex-Sporting, foram suplentes utilizados pela formação espanhola.

Cedo a campeã de Europa abriu o marcador. Logo aos dois minutos de jogo, Mikel Oyarzabal fez o gosto ao pé para marcar o primeiro da noite (madrugada em Portugal). Ainda no decorrer na primeira parte foi Pedri, médio do Barcelona, que dilatou a vantagem espanhola (32m).

No segundo tempo foi Pedro Gallese, experiente guarda-redes peruano de 36 anos, que marcou na própria baliza para perfazer o 3-0 a favor de Espanha (53m). O golo de honra do Peru foi apontado já para lá da hora de jogo, com Jairo Vélez a fixar o 3-1 final (66m).

Com este resultado, Espanha fecha a preparação com uma vitória e um empate (frente ao Iraque). A estreia no Mundial ocorre no próximo dia 15 frente a Cabo Verde. O Peru, por sua vez, não se qualificou para a competição.