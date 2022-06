A FIFA divulgou na quinta-feira as 16 cidades que vão receber jogos do Mundial de 2026, que será organizado nos EUA, no México e no Canadá, e que pela primeira vez vai contar com a participação de 48 seleções.

O Mundial com a participação do maior número de seleções de sempre vai realizar-se em 10 cidades norte-americanas, três mexicanas e duas canadianas para a prova.

Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova Iorque, Filadélfia, San Francisco, Seattle, Guadalajara, Monterrey, Cidade do México, Vancouver e Toronto prometem ser uma verdadeira epopeia no verão de 2026.

Mais fácil, contudo, será conhecer os 16 estádios que devem ser palco dos jogos. Apesar de a FIFA não ter divulgado essa informação no site, a MLS já anunciou quais são os estádios escolhidos.

Percorra a galeria associada a este artigo, com estádios para todos os gostos, capacidades e desportos que costumam receber.