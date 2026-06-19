Foi diretamente de Seattle que os Estados Unidos da América, um dos coorganizadores do Mundial, garantiram um lugar nos 16 avos da competição – isto depois de uma vitória convincente ante a Austrália (2-0).

Este jogo prometia, no mínimo, emoção e golos. Ora, não foi para menos. Logo no primeiro minuto um dos guarda-redes foi obrigado a dizer «presente!».

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Embora que com pouco ângulo, Touré ganhou espaço já dentro de área e atirou de primeira para defesa segura de Freese. Depois disso, o guarda-redes americano teve pouco – ou nenhum – trabalho no decorrer do primeiro tempo.

Só deu Estados Unidos, pelo menos no que toca a iniciativa de jogo. Maioritariamente a atuar no meio-campo adversário, a equipa da casa ia criando perigo pelas alas – do lado esquerdo Balogun, avançado do Monaco, e do corredor direito Dest, ala do PSV.

Foi exatamente através dessa receita que surgiu o primeiro golo da noite. Balogun, que já tinha mostrado veia goleadora na estreia, arrancou pelo lado esquerdo e tentou servir Pepi, avançado do PSV. Burgess, defesa da Austrália, acabou por ter a infelicidade de desviar para a proporia baliza.

O jogo seguiu com maior posse de bola americana. A Austrália, visivelmente afetada pelo golo sofrido, deixou de ter capacidade de ter bola com mais qualidade.

Foi então que surgiu o segundo dos EUA, mesmo a fechar a primeira parte. Na sequência de um canto, Dest apareceu à entrada área a rematar contra a defesa australiana. Freeman, defesa do Villarreal, aproveitou a recargara e de cabeça desviou para o segundo.

Logo a abrir o segundo tempo o selecionador australiano não poupou nas alterações e provocou logo três mexidas. Mais tarde viu-se obrigado a fazer outra por lesão.

Ainda assim, foram boas «cartadas». Eram os homens acabados de entrar quem iam trazendo a Austrália de volta ao jogo. Primeiro, Volpato surgiu em ótima posição para ferir o adversário, mas atirou por cima. Logo de seguida foi Metcalfe, que, à entrada da área, testou a atenção de Freese.

A seleção australiana ia, portanto, crescendo no jogo – ao passo que os Estados Unidos procuravam segurar o resultado.

Ainda assim, não houve mesmo mexidas no marcador. Até final, a equipa de Mauricio Pochettino manteve a baliza impenetrável, garantindo assim o apuramento para os 16 avos do Mundial 2026 – tal como o México, outro coorganizador, que também que já garantiu uma vaga.

FIGURA: McKennie (Estados Unidos)

O médio da Juventus foi um autêntico motor da formação americana no primeiro tempo. McKennie estava, literalmente em todo o lado e era ele quem ia delineando o ritmo do jogo dos EUA. No segundo tempo foi menos participativo, também devido à tentativa da equipa de segurar o resultado.

O MOMENTO: árbitro assistido por jogadores

Que momento incrível. Já em tempo de compensação, Felix Zwayer, árbitro alemão que apitou o encontro, ressentiu caibras na perna esquerda. Foi primeiro assistido por O’Neill (Austrália) e depois por Balogun (EUA). Recebeu até assistência especial da 4.ª árbitra. Recuperou e seguiu o jogo, que terminou pouco tempo depois.