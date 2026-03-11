O presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou, após reunir na noite desta terça-feira com o Donald Trump, que a seleção iraniana vai ter permissão para entrar nos EUA para competir no Campeonato do Mundo 2026, que tem início daqui por três meses.

Mesmo com o ambiente de tensão e guerra que se vive entre os dois países, o líder norte-americano, em conjunto com a FIFA, viu reunidas as condições para possibilitar a entrada da seleção iraniana no território americano.

«Falámos sobre a situação atual no Irão e sobre o facto de a seleção iraniana se ter qualificado para participar no Campeonato do Mundo de Futebol de 2026», relatou o presidente da FIFA.

«Durante as discussões, o Presidente Trump reiterou que a seleção iraniana é, obviamente, bem-vinda para competir no torneio nos Estados Unidos. Todos nós precisamos de um evento como o Campeonato do Mundo da FIFA para unir as pessoas agora mais do que nunca.»

O Irão, que inicialmente pertencia à lista de países com entrada proibida nos EUA, vê agora aprovada a sua participação no Mundial 2026, que terá início no dia 11 de junho entre Canadá, Estados Unidos e México.