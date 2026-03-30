Roberto Martínez, Selecionador Nacional, falou aos jornalistas na tarde desta segunda-feira Hotel JW Marriot, em Atlanta. Na antevisão ao jogo frente aos Estados Unidos, Martínez destacou os aspetos positivos do estilo de jogo dos norte-americanos e deixou um aviso em relação à goleada sofrida diante da Bélgica.

Análise ao adversário

«O jogo contra a Bélgica teve duas partes. Na primeira parte, vimos uns Estados Unidos que vinham de três jogos sem perder, incluindo uma vitória por 5-1 contra o Uruguai. Uma equipa muito agressiva, que trabalha muito bem; a equipa técnica e o Mauricio Pochettino são de alto nível. Trabalham muito bem no jogo posicional, têm muita qualidade entre linhas, com jogadores como o Pulisic e o McKennie, e depois jogadores que têm capacidade para serem verticais e ter um jogo aberto. Na segunda parte apareceram mais espaços. A Bélgica foi muito eficaz, mas acho que o resultado não mostra o que os Estados Unidos são como equipa. Então esperamos uma reação, esperamos uma equipa que possa competir durante os 90 minutos, como fizeram durante os primeiros 45 minutos.»

Crescimento do futebol nos EUA

«Eu acho que é um bom momento. Estamos em Atlanta e as condições da federação norte-americana, o que estão a construir e o trabalho que estão a fazer na formação mostram o foco importante que há no futebol nos Estados Unidos. Respeitamos muito o treinador, um treinador de alto nível no futebol europeu, e uma equipa que consegue jogar com bola, com um jogo posicional muito bem trabalhado. Há os aspetos do jogo da CONCACAF: uma pressão muito alta, duelos e situações de um contra um muito presentes. Então, é um jogo interessante para nós, com aspetos táticos diferentes, mas respeitamos muito o que a federação dos Estados Unidos está a fazer, porque tem crescido muito nos últimos anos.»

José Sá titular e 11 substituições

«Temos mais uma substituição [n.d.r.: em relação ao jogo frente ao México (10)], podemos utilizar até onze substituições. A ideia é continuar com o aspeto de gerir os minutos, gerir o esforço. O José Sá está na baliza e depois vamos tentar utilizar o máximo número de jogadores que temos.»