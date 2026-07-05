Mundial 2026: Balogun foi expulso mas escapa à suspensão frente à Bélgica
Avançado viu o cartão vermelho frente à Bósnia, mas suspensão automática foi anulada pela FIFA e estará disponível diante da Bélgica
Avançado viu o cartão vermelho frente à Bósnia, mas suspensão automática foi anulada pela FIFA e estará disponível diante da Bélgica
Folarin Balogun vai poder defrontar a Bélgica nos oitavos de final do Mundial 2026. A FIFA anunciou este domingo que suspendeu a aplicação do castigo automático ao avançado dos Estados Unidos, que tinha sido expulso no triunfo frente à Bósnia e Herzegovina (2-0), nos 16 avos de final.
Em comunicado, a Comissão Disciplinar da FIFA esclareceu que, «ao abrigo do artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, a execução da suspensão automática de um jogo aplicada ao jogador dos Estados Unidos Folarin Balogun fica suspensa por um período experimental de um ano».
O avançado, de 25 anos, natural de Nova Iorque, tinha visto cartão vermelho direto aos 64 minutos da partida com a Bósnia e Herzegovina, numa altura em que os norte-americanos já venciam por 2-0, resultado que garantiu o apuramento para os oitavos de final.
Com esta decisão, Balogun fica imediatamente disponível para o encontro com a Bélgica, marcado para segunda-feira, em Seattle, podendo manter o lugar no ataque da seleção anfitriã.
O jogador chega aos oitavos de final como um dos principais destaques dos Estados Unidos neste Campeonato do Mundo, somando três golos na competição.