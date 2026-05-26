Mundial 2026: Estados Unidos divulgam 26 convocados e metade são repetentes
Seleção co-anfitriã vai estar inserida no Grupo D
Seleção co-anfitriã vai estar inserida no Grupo D
A seleção dos Estados Unidos, país co-anfitrião do Mundial 2026, anunciou a lista dos 26 jogadores convocados para a competição que se realiza de 11 de junho a 19 de julho.
Metade dos jogadores (13) são repetentes do Mundial 2022. A saber: Brenden Aaronson, Tyler Adams, Sergiño Dest, Weston McKennie, Christian Pulisic, Tim Ream, Gio Reyna, Antonee Robinson, Cristian Roldan, Joe Scally, Matt Turner, Tim Weah and Haji Wright.
A seleção orientada por Mauricio Pochettino vai estrear-se na prova a 12 de junho diante do Paraguai em Los Angeles. Sete dias depois defronta a Austrália em Seattle e a 25 de junho regressa a Los Angels para medir forças com a Turquia no encerramento do Grupo D.
LISTA DOS 26 JOGADORES CONVOCADOS DOS ESTADOS UNIDOS PARA O MUNDIAL 2026:
Guarda-redes: Chris Brady, Matt Freese e Matt Turner;
Defesas: Max Arfsten, Sergiño Dest, Alex Freeman, Mark McKenzie, Tim Ream, Chris Richards, Antonee Robinson, Miles Robinson, Joe Scally e Auston Trusty;
Médios: Tyler Adams, Sebastian Berhalter, Weston McKennie, Gio Reyna, Cristian Roldan e Malik Tillman;
Avançados: Brenden Aaronson, Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Christian Pulisic, Tim Weah, Haji Wright e Alejandro Zendejas.