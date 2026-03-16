Na contagem decrescente para o Mundial deste verão, a disputar nos Estados Unidos, México e Canadá, a seleção norte-americana e a seleção canadiana revelaram os novos equipamentos nesta segunda-feira.

Enquanto os EUA puxaram ao padrão e às estrelas da bandeira, o Canadá apostou em algo disruptivo no equipamento alternativo, numa menção ao gelo e à neve.

Percorra a galeria associada para conhecer os novos equipamentos de Estados Unidos e Canadá.

Os Estados Unidos ocupam o Grupo D, na companhia de Paraguai e Austrália, aguardando por uma seleção proveniente do play-off. Na mesma situação se encontra o Grupo B, onde o Canadá vai medir forças com Qatar e Suíça. O Mundial 2026 decorre entre 11 de junho e 19 de julho.