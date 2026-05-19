A DR Congo deverá participar no Mundial 2026, apesar do surto de Ébola que afeta o país africano. A garantia foi dada esta terça-feira por um responsável do Departamento de Estado norte-americano, citado pela agência AFP.

«Esperamos que a equipa da República Democrática do Congo possa participar no Campeonato do Mundo», afirmou a mesma fonte, sob anonimato, depois de os Estados Unidos terem reforçado os controlos sanitários nas fronteiras para tentar travar a propagação do vírus.

As autoridades norte-americanas não esclareceram, para já, se haverá medidas específicas aplicadas à delegação congolesa durante a prova, que decorrerá entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

No domingo, a Organização Mundial de Saúde declarou o surto de Ébola como emergência de saúde pública internacional, depois de terem sido registados mais de 300 casos suspeitos e 118 mortes nas províncias de Ituri e Kivu do Norte, além de dois óbitos no Uganda. Segundo a OMS, a taxa de mortalidade do vírus pode variar entre 25 e 90 por cento.

De recordar, Portugal estreia-se no Grupo K precisamente frente à RD Congo, a 17 de junho. A equipa orientada por Roberto Martínez defronta depois o Uzbequistão e fecha a fase de grupos diante da Colômbia.