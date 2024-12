Portugal vai conhecer esta sexta-feira que caminho vai ter até ao próximo Campeonato do Mundo de 2026. Isto porque há dois trajetos possíveis para a Seleção nacional.

Ora, com o alargamento da competição para 48 seleções e ainda com o resultado de Portugal na Liga das Nações por definir, a colocação da Seleção nacional num grupo de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo só ficará estabelecido em março de 2025, dependendo se ultrapassa ou não a Dinamarca nos quartos-de-final.

Em Zurique, o sorteio que vai acontecer esta sexta-feira, contará com 12 grupos, seis com cinco seleções e seis com apenas quatro equipas.

Portugal já sabe que estará no Pote 1 e se vencer os dinamarqueses, vai obrigatoriamente cair num grupo de quatro seleções e começará a fase de apuramento apenas em setembro, outubro e dezembro de 2025. No entanto, se os comandados por Roberto Martínez saírem derrotados pela Dinamarca, o cenário é um pouco diferente. Portugal pode cair num grupo de cinco equipas e anteciparia o apuramento logo em junho do próximo ano.

A partida com a Dinamarca que irá oficialmente definir a posição portuguesa nos grupos de apuramento vai jogar-se entre 26 e 31 de março de 2025.

O Campeonato do Mundo de 2026 irá ter lugar nos Estados Unidos, México e Canadá. A maior prova de seleções do mundo decorrerá entre 11 de junho a 19 de julho de 2025.

Veja aqui a constituição dos potes do sorteio do Campeonato do Mundo 2026:

Pote 1: Portugal, França, Espanha, Inglaterra, Países Baixos, Bélgica, Itália, Alemanha, Croácia, Suíça, Dinamarca e Áustria.

Pote 2: Ucrânia, Suécia, Turquia, País de Gales, Hungria, Sérvia, Polónia, Roménia, Grécia, Eslováquia, República Checa e Noruega.

Pote 3: Escócia, Eslovénia, Irlanda, Albânia, Macedónia do Norte, Geórgia, Finlândia, Islândia, Irlanda do Norte, Montenegro, Bósnia e Herzegovina e Israel.

Pote 4: Bulgária, Luxemburgo, Bielorrússia, Kosovo, Arménia, Cazaquistão, Azerbaijão, Estónia, Chipre, Ilhas Faroé, Letónia e Lituânia.

Pote 5: Moldávia, Malta, Andorra, Gibraltar, Liechtenstein e São Marino.