Yanis Begraoui integra a lista de pré-convocados de Marrocos para o Mundial 2026.

A confirmação foi dada por Mohamed Ouahbi, selecionador marroquino, que divulgou os 28 jogadores eleitos para um estágio preparatório (22 a 26 de maio), antes de divulgar a lista final.

Além do avançado do Estoril, também Yassir Zabiri, antigo jogador do Famalicão e agora jogador do Rennes foi chamado pelo técnico. Recorde-se que Marrocos integra o Grupo C, com Brasil, Escócia e Haiti.

Esta temporada, Begraoui fez um total de 20 golos e duas assistências nos 36 jogos que realizou pela equipa principal dos canarinhos.