Mundial 2026
Há 28 min
Mundial 2026: Begraoui na lista de pré-convocados de Marrocos
Avançado do Estoril está no grupo de 28 jogadores escolhido por Mohamed Ouahbi para um estágio preparatório
DIM
Avançado do Estoril está no grupo de 28 jogadores escolhido por Mohamed Ouahbi para um estágio preparatório
DIM
Yanis Begraoui integra a lista de pré-convocados de Marrocos para o Mundial 2026.
A confirmação foi dada por Mohamed Ouahbi, selecionador marroquino, que divulgou os 28 jogadores eleitos para um estágio preparatório (22 a 26 de maio), antes de divulgar a lista final.
Além do avançado do Estoril, também Yassir Zabiri, antigo jogador do Famalicão e agora jogador do Rennes foi chamado pelo técnico. Recorde-se que Marrocos integra o Grupo C, com Brasil, Escócia e Haiti.
Esta temporada, Begraoui fez um total de 20 golos e duas assistências nos 36 jogos que realizou pela equipa principal dos canarinhos.
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