A madrugada desta quarta-feira serviu para fechar as portas à fase de grupos e confirmar todas as 48 seleções que vão participar no Mundial 2026.

Ao superar a Jamaica (1-0), a RD Congo agarrou um dos últimos dois bilhetes disponíveis e apresentou-se como a primeira adversária de Portugal na prova. Minutos depois foi a vez do Iraque levar a melhor sobre a Bolívia (2-1) e juntar-se assim a França, Senegal e Noruega no Grupo I do Campeonato do Mundo.

Ora, é sabido que a competição mais importante de seleções arranca a 11 de junho, com o jogo entre México e África do Sul, sendo que a final está marcada para 19 de julho, no MetLife Stadium.

Portugal integra o Grupo K e vai jogar com RD Congo (17 de junho), Uzbequistão (23 de junho) e Colômbia (28 de junho).

CONFIRA TODOS OS GRUPOS PARA O MUNDIAL 2026:

Grupo A: México, África do Sul, Coreia do Sul, Chéquia

Grupo B: Canadá, Bósnia, Qatar, Suíça

Grupo C: Brasil, Marrocos, Haiti, Escócia

Grupo D: Estados Unidos, Paraguai, Austrália, Turquia

Grupo E: Alemanha, Curaçao, Costa do Marfim, Equador

Grupo F: Países Baixos, Japão, Suécia, Tunísia

Grupo G: Bélgica, Egito, Irão, Nova Zelândia

Grupo H: Espanha, Cabo Verde, Arábia Saudita, Uruguai

Grupo I: França, Senegal, Iraque, Noruega

Grupo J: Argentina, Argélia, Áustria, Jordânia

Grupo K: Portugal, RD Congo, Uzbequistão, Colômbia

Grupo L: Inglaterra, Croácia, Gana, Panamá