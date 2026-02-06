O sol espreitou no céu da Invicta ao final da manhã desta sexta-feira, durante a inédita visita do troféu do Mundial a Portugal. Numa “tour” iniciada em Riade – na Arábia Saudita – a 3 de janeiro, e que vai passar por 30 países, André Villas-Boas discursou e apontou à história do FC Porto, deixando uma “bicada” aos rivais. O líder dos dragões e brancos aproveitou para agradecer a presença de Roberto Carlos, antigo internacional brasileiro que, minutos mais tarde, seguraria o troféu, tal como fizera em 2002.

«Quero agradecer a escolha do Estádio do Dragão, a escolha do FC Porto e a escolha desta cidade. O troféu ficaria muito bem no museu do FC Porto, até porque somos o único clube português campeão do Mundo. O troféu de campeão do Mundo [de seleções] tinha de estar, evidentemente, nesta cidade. Há poucos símbolos vermelhos no FC Porto, pertence a poucas marcas como a Coca-Cola. Agradeço a presença do Roberto Carlos, um ídolo de gerações.»

A competição, com 48 seleções, decorre entre Estados Unidos, Canadá e México de 11 de junho a 19 de julho. O jogo de abertura está agendado para a Cidade do México, com os mexicanos a receberem a África do Sul. Quanto a Portugal, a Seleção integra o Grupo K, com Colômbia, o estreante Uzbequistão e o apurado do play-off entre Congo, Jamaica e Nova Caledónia.