A fase a eliminar do Mundial 2026 já arrancou, neste domingo, e ainda há muitos «portugueses» em prova. Dos três grandes a clubes da II Liga, há ainda 20 jogadores em prova - sem esquecer aqueles que participaram mas já foram eliminados.

A começar pelo Campeão Nacional, FC Porto, há desde logo um nome que foi o homem do jogo frente à Colômbia, será certamente uma das chaves de Portugal no confronto para os 16 avos, frente à Croácia. É, na verdade, o único atleta dos dragões ainda em prova - tendo somado o máximo de minutos até então.

O Sporting, por sua vez, conta ainda com seis jogadores em prova. Destaque para os três portugueses com pouco - ou quase nenhum - tempo de utilização. Um titular do Sporting medirá, ainda, forças com Carlos Queiroz nos 16 avos. Há também uma dupla da defesa leonina que segue em prova, por seleções diferentes: Costa do Marfim e Bélgica.

No Benfica, agora treinado por Marco Silva, há apenas um representante dos encarnados na Seleção Nacional. Há ainda mais cinco nomes: dupla da Noruega e um nome que jogou contra Portugal. Nas alas, há ainda dois ativos - um do lado da Bélgica e outro pela Bósnia e Herzegovina.

Nas restantes equipas há ainda um representante de cada um dos seguintes clubes: Sp. Braga, Gil Vicente, Vitória Guimarães e Estrela da Amadora. Há também um trio cabo-verdiano que coloca três clubes da II Liga no maior palco Mundial.

Veja, na galeria associada, os «portugueses» ainda presentes bem como as respetivas utilizações e próximos compromissos.

«Ex-portugueses» em prova

Há ainda cinco nomes, que pertenceram a clubes portugueses na presente época, que continuam em prova. Do lado do FC Porto, há Seko Fofana (Costa do Marfim), que esteve emprestado aos dragões. Já Eustáquio, que esteve cedido pelos Dragões, marcou o golo decisivo que qualificou Canadá para os «oitavos».

No Benfica, há dois nomes que deixaram as águias antes do arranque do Mundial. Nicolás Otamendi (River Plate) e Sidny Lopes Cabral (Tranbzonspor) estão ao serviço de Argentina e Cabo Verde respetivamente - sendo que jogarão um contra o outro nos 16 avos.

Há ainda Florian Grillitsch, que deixou o Sp. Braga e está ainda sem clube, que jogará pela Áustria frente à Espanha na fase a eliminar. Já Dailon Livramento, que esteve cedido ao Casa Pia pelo Hellas Verona, está também ao serviço de Cabo Verde.

Os já eliminados

Entram agora, portanto, os «portugueses» que já não estão em prova. Do lado do FC Porto, Deniz Gül (Turquia) ficou em quarto do grupo D. No Sporting destaque para a dupla uruguaia Máxi Araújo e Rodrigo Zalazar, que terminaram em terceiro do grupo H.

Pelo Sp. Braga, Lukas Hornicek (Chéquia) e Ismaël Gharbi (Tunísia) ficaram no quarto e último lugar dos respetivos grupos. A representar o Tondela esteve Sphephelo Sithole, da África do Sul, que foi eliminado já nos 16 avos pelo Canadá. Houve também uma dupla do Vizela - Yassin Fortuné e Leverton Pierre - que representaram o Haiti, quarto classificado do grupo C.