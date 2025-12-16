A FIFA abriu uma investigação à República Democrática do Congo na sequência de uma queixa formal apresentada pela Federação Nigeriana de Futebol (NFF), relativa à alegada utilização de jogadores ilegíveis no playoff’ africano de acesso ao Campeonato do Mundo de 2026.

Um caso que ganha especial relevância para Portugal, uma vez que o Congo integra o playoff intercontinental que falta definir no grupo da Seleção Nacional no próximo Mundial.

A partida em causa decidiu o representante africano no playoff intercontinental e terminou com triunfo da RD Congo sobre a Nigéria no desempate por grandes penalidades. Contudo, o resultado está agora sob escrutínio, após denúncias de possíveis irregularidades no processo de elegibilidade de vários atletas congoleses.

Segundo o secretário-geral da NFF, Mohammed Sanusi, a FIFA poderá ter sido induzida em erro pela federação congolesa no momento da validação dos jogadores. Em causa está o facto de a constituição da RD Congo não permitir dupla nacionalidade, ao contrário dos regulamentos da FIFA, que admitem a representação de um país mediante a posse de passaporte válido.

«A FIFA autorizou os jogadores porque as regras de elegibilidade da FIFA são diferentes das regras da República Democrática do Congo. Os regulamentos da FIFA dizem que, uma vez que se tenha o passaporte do seu país, é-se elegível, mas a nossa contestação é que a FIFA foi enganada ao autorizá-los», começou por dizer Sanusi.

«Não é responsabilidade da FIFA garantir que os regulamentos da República Democrática do Congo sejam cumpridos. Foi com base no que foi apresentado à FIFA que os jogadores foram autorizados, mas estamos a dizer que foi fraudulento», acrescentou.

A federação nigeriana sustenta que até nove jogadores poderão ter mudado de associação sem cumprir todos os requisitos legais e administrativos exigidos, tanto pela lei congolesa como pelos estatutos da FIFA. Embora a posse de passaporte seja um critério central, não garante automaticamente a elegibilidade internacional.

A FIFA está a analisar o caso e não exclui sanções, que podem ir desde a derrota administrativa no jogo até outras medidas disciplinares. Um cenário de desqualificação total é considerado pouco provável, mas permanece em aberto.

Caso o Congo venha a ser penalizado, ainda não é claro se a Nigéria assumirá automaticamente o lugar no playoff intercontinental, que se disputa no México, ou se será necessário realizar um novo encontro de apuramento.