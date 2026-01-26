Joseph Blatter instou esta segunda-feira os adeptos de futebol a evitarem os Estados Unidos durante o Mundial 2026, alegando razões de segurança. O antigo presidente da FIFA, que liderou o organismo entre 1998 e 2015, recorreu à rede social X para partilhar e subscrever uma entrevista do advogado suíço Mark Pieth, especialista em combate à corrupção e antigo colaborador da FIFA.

«Penso que Mark Pieth está certo ao questionar este Mundial», escreveu Blatter, citando o título da entrevista ao Tages-Anzeiger.

«Para os adeptos, há apenas um conselho: evitem os Estados Unidos!», escreveu.

Na entrevista, citada pela AFP, Pieth aponta preocupações relacionadas com «a marginalização dos adversários políticos e os abusos dos serviços de imigração» nos EUA, defendendo que o contexto não incentiva a presença de adeptos estrangeiros.

«À chegada, os adeptos devem estar cientes de que, se não se comportarem corretamente com as autoridades, serão imediatamente deportados. Isto se tiverem sorte…», afirmou.

As declarações surgem dias depois de um incidente grave em Minneapolis, no Minnesota, onde agentes da polícia anti-imigração (ICE) mataram a tiro Alex Jeffrey Pretti, de 37 anos, cidadão norte-americano e enfermeiro de cuidados intensivos da Administração de Veteranos.

O caso reacendeu críticas à atuação das autoridades de imigração, já depois de outro episódio semelhante em janeiro. Blatter, de 89 anos, tem sido uma voz crítica recorrente de Gianni Infantino, seu sucessor na presidência da FIFA, após se ter demitido em 2015 na sequência de vários escândalos de corrupção.

O Mundial2026 realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho e será o primeiro com 48 seleções, numa organização inédita a três países: Estados Unidos, México e Canadá.

Portugal integra o Grupo K, juntamente com Uzbequistão, Colômbia e o vencedor do caminho 1 do play-off intercontinental, que envolve Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo.