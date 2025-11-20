A FIFA viveu um momento algo caricato depois de divulgar, e poucas horas depois apagar, o primeiro cartaz oficial do Mundial 2026. A razão? Uma avalanche de críticas de adeptos, sobretudo portugueses, indignados com a ausência de Cristiano Ronaldo na imagem que representava as seleções presentes.

O cartaz, divulgado nas redes sociais como parte da campanha promocional do torneio que este ano terá 48 equipas e será organizado por Estados Unidos, Canadá e México, apresentava 42 jogadores de várias seleções. Em destaque estavam Lionel Messi, Kylian Mbappé e Erling Haaland. Para representar Portugal, porém, a escolha recaiu sobre Bruno Fernandes, capitão do Manchester United, deixando de fora CR7.

A reação foi imediata. Nos comentários, milhares de fãs criticaram a decisão, acusando a FIFA de desrespeitar o jogador que continua a ser o capitão e o elemento mais icónico do futebol português.

Cerca de duas horas depois, a FIFA fez uma nova publicação relacionada com a contagem decrescente para o sorteio, a 5 de dezembro. Desta vez, Cristiano Ronaldo aparecia claramente como representante de Portugal.

A contagem regressiva para o sorteio final da #CopadoMundoFIFA de 2026 já começou! 🤩🏆



5 de dezembro… 👀🔜 pic.twitter.com/wNTLTSmGPX — Copa do Mundo FIFA🏆 (@fifaworldcup_pt) November 19, 2025

Ainda assim, a contestação não abrandou, e a publicação original acabou mesmo apagada das redes sociais. A questão tornou-se ainda mais sensível numa altura em que o avançado de 40 anos, ao serviço do Al Nassr, pode vir a falhar o primeiro jogo de Portugal no Mundial devido à expulsão frente à Irlanda.

O maior torneio de sempre de seleções arranca a 11 de junho e prolonga-se até 19 de julho, nos três países da América do Norte.