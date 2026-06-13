A Federação Egípcia de Futebol (EFA) revelou que a FIFA exigiu a remoção das sete estrelas presentes na camisola dos «faraós», que simbolizam os sete títulos conquistados na Taça das Nações Africanas.

Segundo a EFA, o organismo que tutela o futebol mundial informou as federações participantes de que apenas podem exibir estrelas relacionadas com conquistas em Campeonatos do Mundo. Com estas regras, apenas Brasil, Alemanha, Argentina, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha podem exibir estrelas nos respetivos equipamentos.

A federação egípcia adiantou ainda que recebeu outra indicação da FIFA para alterar a cor dos números dos jogadores. Os algarismos, inicialmente dourados, passarão a ser brancos, de forma a garantir maior visibilidade durante os encontros.

A decisão surge numa altura em que o Egito prepara a sua quarta participação em fases finais do Mundial. Os comandados de Hossam Hassan estão inseridos no Grupo G, juntamente com Bélgica, Irão e Nova Zelândia, estreando-se frente aos belgas na próxima segunda-feira, dia 15 de junho.

Esta não é a primeira vez que a FIFA intervém nos equipamentos das seleções para o Mundial 2026. Recentemente, também o Haiti foi obrigado a modificar elementos gráficos da sua camisola, por o organismo considerar que poderiam ser interpretados como uma manifestação política.