Gianni Infantino assegura que o Campeonato do Mundo é um momento de alegria e celebração e mostra-se feliz por, daqui a poucas horas, a bola começar a rolar com o jogo entre México e África do Sul.

«É um momento de alegria, de celebração. Estou muito feliz por ver a bola a rolar em poucas horas.»

O presidente da FIFA foi questionado sobre as diversas polémicas que estão a marcar o arranque da prova mais importante de seleções e assegurou que é «lamentável» que Omar Artan, árbitro somali, tenha sido proibido de entrar nos Estados Unidos. «É lamentável o que lhe aconteceu, mas não controlamos tudo», refere.

Quanto à detenção do jornalista francês Christophe Gleizes na Argélia, o responsável pela entidade que rege o futebol mundial falou numa «vaga em aberto» e no «único» jornalista desportivo preso no mundo. «Espero sinceramente que, num grande ato de humanidade, ele receba um indulto presidencial e que possa até juntar-se a nós durante o Mundial», acrescenta.

Recorde-se que o Mundial 2026 arranca a 11 de junho e termina apenas a 19 de julho, contando com 48 seleções e a decorrer em três países: Estados Unidos, Canadá e México.