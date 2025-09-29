A África do Sul foi punida pela FIFA com derrota administrativa frente ao Lesoto pelo uso de um jogador suspenso para o desafio de março, na qualificação para Mundial 2026. Os “Bafana Bafana” venceram por 2-0 e garantiram a qualificação para a prova.

Ora, a derrota de 3-0 faz os sul-africanos caírem para o segundo lugar do Grupo C, por troca com o Benin, graças ao saldo de golos. Ambas as seleções totalizam 14 pontos, perseguidas por Nigéria e Ruanda, igualadas a 11 pontos.

A utilização do médio Teboho Mokoena viola o artigo 19 do Código Disciplinar, uma vez que estava suspenso pela acumulação de cartões amarelos, contra Benim e Zimbabué. Por isso, a federação sul-africana, que pode recorrer, foi multada em cerca de 10.700 euros.

