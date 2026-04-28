No Canadá, nesta terça-feira, o IFAB aprovou por unanimidade duas alterações propostas pela FIFA ao regulamento do jogo, visando comportamentos discriminatórios. Doravante, os árbitros devem punir os jogadores que cubram a boca em situação de picardia, assim como os atletas que abandonem o relvado em protesto face a uma decisão dos juízes.

«Qualquer jogador que cobrir a boca numa situação de confronto com um adversário poderá ser punido com cartão vermelho. (…) O árbitro poderá punir com cartão vermelho qualquer jogador que abandone o campo em protesto contra uma decisão do árbitro. Esta nova regra também se aplicará a qualquer membro da equipa técnica», lê-se no relatório da FIFA.

Estas regras vão ser aplicadas a partir do Mundial 2026 e remetem para o duelo entre Prestianni e Vini Jr. – quando o avançado do Benfica tapou a boca para se dirigir ao adversário – e ao abandono momentâneo da final da CAN 2025 pelo Senegal.