A FIFA anunciou que os adeptos não poderão entrar com garrafas de água reutilizáveis nos 16 estádios do Mundial 2026, uma decisão tomada a apenas uma semana do início da competição que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Em comunicado, o organismo liderado por Gianni Infantino justificou a medida com razões de segurança, argumentando que as garrafas podem ser utilizadas como objetos de arremesso e representar um risco para jogadores, árbitros e espectadores.

«A FIFA está empenhada em proteger a saúde e a segurança de todos os jogadores, árbitros, adeptos, voluntários e funcionários», referiu o organismo.

A decisão representa uma alteração relativamente às regras anteriormente divulgadas, que permitiam a entrada de garrafas transparentes e reutilizáveis com capacidade até um litro.

No mais recente Código de Conduta dos Estádios, publicado esta semana, a FIFA esclarece que «as garrafas de água reutilizáveis não podem ser levadas para o estádio».

A medida já motivou críticas por parte de grupos de adeptos. A associação inglesa de adeptos, Free Lions, questionou a decisão e sugeriu que a proibição poderá favorecer as vendas de bebidas no interior dos recintos, onde a Coca-Cola, parceira histórica da FIFA, será a fornecedora exclusiva de água, refrigerantes e sumos.

Mesmo assim, o organismo garantiu ao grupo de fãs ingleses «a disponibilidade de água gratuita nos estádios» .

Portugal estreia-se no Mundial a 17 de junho, frente à República Democrática do Congo, em Houston. A seleção nacional defrontará ainda o Uzbequistão e a Colômbia na fase de grupos.