A FIFA revelou esta segunda-feira que já recebeu mais de 150 milhões de pedidos de bilhetes para o Mundial2026 de futebol, um número sem precedentes antes de um Campeonato do Mundo, com solicitações provenientes de mais de 200 países.

Em comunicado, o organismo máximo do futebol mundial sublinha que, a meio da atual fase de sorteio, iniciada a 11 de dezembro, a procura pelos ingressos é mais de 30 vezes superior à oferta disponível. A FIFA acrescenta ainda que o número de pedidos ultrapassa em três a quatro vezes o total de espetadores acumulados nos 964 jogos das 22 edições anteriores da prova, desde 1930.

A fase em curso de venda de bilhetes para o Mundial2026, que será organizado conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México, termina a 13 de janeiro de 2026.

Gianni Infantino, presidente da FIFA, destacou a dimensão do fenómeno.

«O Mundial 2026 promete ser o maior e mais inclusivo espetáculo do planeta, com mais de 150 milhões de bilhetes solicitados nos primeiros 15 dias, tornando esta edição 30 vezes mais procurada do que o previsto. Uma verdadeira demonstração da incrível procura por parte dos adeptos», afirmou.

Apesar do entusiasmo global, a política de preços tem gerado fortes críticas. Recentemente, a FIFA lançou um pacote limitado de bilhetes a 51 euros (60 dólares) válido para todos os 104 jogos da competição, incluindo a final. Estes ingressos serão distribuídos pelas federações das seleções participantes, entre 400 e 750 por jogo, consoante a lotação dos estádios.

Os encontros de Portugal, integrado no Grupo K com Colômbia, Uzbequistão e o vencedor do play-off intercontinental entre a Jamaica, Nova Caledónia e República Democrática do Congo, estão entre os mais caros da fase de grupos, com preços entre os 225 e os 600 euros.

O jogo de abertura, entre México e África do Sul, marcado para 11 de junho, no Estádio Azteca, na Cidade do México, apresenta bilhetes entre os 870 e os 2.000 euros. Já a final, agendada para 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, tem ingressos a variar entre os 3.500 e os 7.400 euros.

O Mundial2026 contará com 48 seleções, será disputado em 16 cidades anfitriãs nos três países organizadores e terá um total de 104 jogos, na maior edição de sempre da competição.