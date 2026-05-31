A FIFA vai apertar as regras no Mundial 2026 e impedir que os jogadores aproveitem as paragens por lesão dos guarda-redes para receber instruções dos treinadores junto à área técnica.

A novidade foi confirmada por Pierluigi Collina, presidente do Comité de Arbitragem da FIFA, que explicou que, sempre que um guarda-redes estiver assistido dentro de campo, os restantes jogadores terão de permanecer no relvado e deixam de poder deslocar-se ao banco para conversas rápidas com a equipa técnica.

A medida surge depois de vários episódios nas últimas épocas em que as equipas aproveitaram paragens por alegadas queixas físicas dos guarda-redes para quebrar o ritmo do adversário ou reorganizar a equipa.

«Os árbitros vão ser proativos. O guarda-redes tem direito a estar lesionado, mas os jogadores não têm o direito de abandonar o terreno de jogo para uma espécie de ‘time-out’ com os treinadores», explicou Collina.

A FIFA esclareceu ainda que não haverá cartões ou castigos disciplinares caso algum jogador se aproxime da área técnica nestas situações, ficando a gestão do momento nas mãos da equipa de arbitragem.