A FIFA está a preparar um mega-espetáculo de onze minutos para o intervalo da final do Mundial 2026, a 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Iorque, à imagem do que acontece na final do Super Bowl.

Numa primeira fase, a FIFA avançou com os nomes de Madonna, Shakira e BTS, mas depois acrescentou também Justin Bieber, Burna Boy, Gustavo Dadmel, PS22 Chorus e os Coldplay. Falta saber como é que vão encaixar tantos artistas no habitual intervalo de quinze minutos.

O espetáculo, que contará ainda com o contributo de figuras da Rua Sésamo e dos Marretas, servirá para angariar fundos para a FIFA Global Citizen Educations Fundo que tem por objetivo facilitar o acesso de crianças de todo o mundo à educação de qualidade e ao futebol.