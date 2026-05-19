A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) apresentou «É Tuga ou Nada», a música oficial de apoio à Seleção Nacional para o próximo Campeonato do Mundo. O tema reúne cinco nomes do rap português: Sam The Kid, Bispo, Gson, Papillon e Sir Scratch.

Inspirada no slogan «Vai dar Portugal», lançado pela FPF para o Mundial, a canção transforma a expressão «tudo ou nada» em «É Tuga ou Nada», procurando criar um ambiente de união e mobilização em torno da equipa das quinas. A federação explica que o objetivo passou por criar «uma canção memorável» para reforçar o sentimento de apoio à seleção.

Segundo a FPF, a escolha dos artistas teve também em conta a ligação ao futebol e a complementaridade entre as diferentes vozes do hip hop nacional, resultando num tema «motivacional e inspirador» para acompanhar Portugal no Mundial.

De recordar, Portugal está no grupo K juntamente com RD Congo, Colômbia e Uzbequistão. A formação das quinas estreia-se a 17 de junho diante da equipa africana.