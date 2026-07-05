Zlatan Ibrahimovic comentou aquele que, provavelmente, foi o jogo mais complicado de França no Mundial 2026. Os gauleses venceram o Paraguai pela margem mínima (1-0) para avançarem para os «quartos».

Num jogo que ficou decidido pelo penállti marcado por Kylian Mbappé, a agressividade e os duelos foram também destaque. Por isso mesmo, o encontro ficou marcado por troca de provocações entre as equipas.

«Foi um desafio diferente para a França. Tratava-se mais de não se deixar provocar, de manter a calma, de não perder o equilíbrio, de não cair nas armadilhas dos paraguaios», começou por referir o antigo avançado sueco à Fox Sports.

Ibrahimovic confessou, ainda, que provavelmente caíria nas armadilhas adversárias. «Seguramente eu teria levado quatro cartões vermelhos neste jogo. E talvez tivesse mandado alguém para... Gosto de jogar o jogo a sério. Não gosto quando alguém tenta provocar, mas isso faz parte do jogo», atirou.

No final, a seleção francesa respondeu da melhor forma, atirou o antigo jogador de Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Barcelona, PSG e Manchester United.

«A França mostrou calma. Estiveram tranquilos, fizeram o que tinham a fazer. Responderam-lhes a sorrir, é a melhor resposta. Marca golos, ganha o jogo, vai ter com os teus adeptos e festeja… é a melhor maneira de responder», concluiu.