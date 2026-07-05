Mundial 2026
Há 1h e 48min
Mbappé: «Pensavam que vínhamos de fato, mas também sabemos jogar sujo»
Avançado francês destaca que a equipa soube encarar o jogo com o Paraguai da melhor forma
Avançado francês destaca que a equipa soube encarar o jogo com o Paraguai da melhor forma
Declarações de Kylian Mbappé, jogador da França, após a vitória sobre o Paraguai (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026:
«Sabíamos que tipo de jogo é que íamos enfrentar. Penso que estivemos bem, pela forma como soubemos encarar o jogo. Mostrámos que somou uma equipa que não sabe apenas praticar um futebol ofensivo.
Eles pensavam que vínhamos jogar de smoking, fazer ações bonitas e tabelas, mas também sabemos jogar 'sujo'. Fizemos isso, vencemos e até nisso fomos melhores do que eles.
Cada um joga com as suas armas, não há boas ou más maneiras de jogar, a única maneira é ganhar.
Agora, temos de nos focar em Marrocos. Estamos desejosos de os defrontar, porque sabemos que são uma equipa muito boa.»
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