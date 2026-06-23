Didier Deschamps não vai orientar a seleção francesa no encontro frente à Noruega, da terceira jornada do Grupo I do Mundial 2026, depois de ter sido informado esta terça-feira da morte da mãe.

A informação foi confirmada pela Federação Francesa de Futebol (FFF), que revelou que o selecionador regressará a França para marcar presença nas cerimónias fúnebres. Além de falhar o jogo de sexta-feira, Deschamps também não irá orientar os treinos dos próximos dias, ficando temporariamente afastado da equipa.

A responsabilidade de liderar os vice-campeões mundiais foi entregue ao adjunto Guy Stéphan, que assumirá o comando técnico até ao regresso de Deschamps. Num comunicado, a federação francesa deixou ainda uma mensagem de apoio ao selecionador.

«Neste momento extremamente doloroso, desejamos muita coragem ao selecionador e à sua família e garantimos-lhes o apoio de todos os membros da Federação», pode ler-se.

A França defronta a Noruega na sexta-feira, às 20h00 (hora de Lisboa), no último encontro da fase de grupos do Mundial 2026.