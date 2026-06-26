No «jogo grande» do Grupo I, França e Noruega mediram forças pela conquista do primeiro lugar. À boleia de Kylian Mbappé, os gauleses, que não contaram com Didier Deschamps no comando das tropas devido ao falecimento da mãe, entraram a todo o gás e demoliram a formação nórdica.

Do outro lado, Ståle Solbakken fez uma revolução total no onze inicial dos vikings. O treinador norueguês operou dez alterações relativamente ao jogo contra o Senegal e só o benfiquista Aursnes continuou no lote de opções.

REVEJA A HISTÓRIA DO ENCONTRO.

Logo a abrir, Mbappé ganhou as costas da defesa adversária e esteve perto do quinto golo no Mundial 2026, mas a trave da baliza defendida por Selvik impediu o 1-0. Era um aviso do que aí vinha…

Aos sete minutos, o avançado do Real Madrid recebeu no meio, encontrou Dembélé na ala direita e o resto foi magia. O avançado do PSG fintou quem lhe apareceu pela frente e abriu a contagem de pé direito. Muita qualidade do conjunto francês.

A Noruega foi atrás do empate, mas Dembélé estava destinado a brilhar e o segundo golo é exemplo disso. Com um grande remate em arco, completamente indefensável para Selvik, o avançado do PSG ampliou a vantagem, aos 20 minutos. A resposta nórdica chegou um minuto depois. Schjelderup passou para Aasgaard e o médio do Rangers não desperdiçou a oportunidade para a reabrir a discussão no resultado, mas nem assim o ímpeto francês desvaneceu.

Esta era a noite de Ousmane Dembélé e não havia nada que a Noruega pudesse fazer. Aos 32 minutos, o francês voltou a aparecer no flanco direito, desmontou a defesa e atirou para o hat-trick. Muita qualidade do Bola de Ouro, numa noite complicada para Fredrik Bjorkan, que foi substituído ao intervalo.

A Noruega voltou dos balneários com a missão de reverter o resultado, mas tudo corria mal. Aos 50 minutos, Oscar Bobb fintou até à área francesa e foi derrubado por Theo Hernández. Oportunidade de ouro para os nórdicos. No entanto, Strand Larsen rematou fraco e permitiu a Maignan fazer uma defesa fácil. Se fosse Haaland…

Desmoralizada pela perda do avançado do Crystal Palace, a Noruega foi incapaz de criar ocasiões de real perigo junto da baliza francesa.

Com o aproximar do apito final, os homens de Didier Deschamps baixaram as linhas de pressão e foram donos e senhores do jogo. Quando o 3-1 parecia ser o resultado final, Doué apareceu no coração da área solto de marcação e carimbou a goleada francesa.

Desta feita, a França faz o pleno no Grupo I e aguarda por adversário nos 16 avos. Já a Noruega tem encontro marcado para dia 30 de junho, às 18h00, frente à Costa do Marfim.

Momento: «bis» de Dembélé

Ousmane Dembélé, meus senhores, foi o grande destaque da partida. Depois de um grande golo a abrir as contas, o avançado do PSG aplicou um arco verdadeiramente impressionante. Golo para ver e rever.

A Figura: Ousmane Dembélé

Depois de três golos fantásticos, era impossível não destacar a exibição de Ousmane Dembélé. Hat-trick em 32 minutos não é para qualquer jogador. Na verdade, só está ao nível dos Bola de Ouro.