A França recebeu a Irlanda do Norte em Lille e venceu por 3-1, no último jogo de preparação para o Mundial 2026 e com Michael Olise em grande destaque.

Num jogo dominado praticamente em todos os aspetos, o primeiro golo dos gauleses apenas chegou em cima do intervalo e através do avançado do Bayern Munique. Num lance algo atabalhoado dentro da área norte-irlandesa, a bola sobrou para Olise e este rematou para o fundo da baliza.

Esta vantagem manteve-se até ao apito do árbitro e dos balneários regressou a vontade de Olise colocar novamente o nome na lista de marcadores. Após um mau alívio da defesa, Olise executou um remate de primeira e assinou um belo golo para o 2-0.

Assista aqui ao «bis» de Olise:

Pelo meio, a Irlanda do Norte reduziu distâncias e fez o golo por intermédio de Patrick Kelly, mas não demorou até que Olise voltasse a fazer das suas.

Num movimento já característico do internacional francês, tirou da frente um adversário, puxou para dentro e rematou em arco para o 3-1. O guarda-redes nada conseguiu fazer para evitar um autêntico golaço, que levou à loucura os milhares de adeptos presentes na Decathlon Arena.

Veja aqui o golaço de Olise:

Este triunfo encerra os particulares de preparação para o Mundial 2026 da França, que integra o Grupo I, juntamente com Senegal, Noruega e Iraque.