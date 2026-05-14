A França anunciou, esta quinta-feira, os 26 jogadores que Didier Deschamps vai levar ao Mundial 2026. Camavinga, médio do Real Madrid, é uma das muitas ausências de peso do treinador francês.

Depois do segundo lugar no último Campeonato do Mundo, ao perder com a Argentina na final, a turma de Deschamps parte como uma das seleções favoritas a conquistar o troféu, sobretudo devido à qualidade do plantel.

A França, recorde-se, integra o Grupo I, juntamente com Iraque, Senegal e Noruega.

Veja a lista de convocados de França:

Guarda-redes:

Mike Maignan (Milan)

Robin Risser (Lens)

Brice Samba (Stade de Rennes)

Defesas:

Malo Gusto (Chelsea)

Theo Hernandez (Al Hilal)

Lucas Digne (Aston Villa)

Jules Koundé (Barcelona)

Maxence Lacroix (Crystal Palace)

Ibrahima Konaté (Liverpool)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Munique)

Lucas Hernandez (PSG)

Médios:

N'Golo Kanté (Fenerbahçe)

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid)

Adrien Rabiot (Milan)

Manu Koné (Roma)

Zaire-Emery (PSG)

Avançados:

Ousmane Dembélé (PSG)

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace)

Rayan Cherki (Manchester City)

Marcus Thuram (Inter)

Bradley Barcola (PSG)

Maghnes Akliouche (Mónaco)

Désiré Doué (PSG)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Michel Olise (Bayern Munique)

[Notícia atualizada às 20h03]