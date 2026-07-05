Declarações de Didier Deschamps, selecionador da França, após a vitória sobre o Paraguai (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026:

«Não foi um jogo fácil. Eles jogam com todos os truques possíveis, não é possivelmente o futebol que trará muitas pessoas ao estádio. Eles foram agressivos, o jogo foi muito disputado.

Não fizemos o jogo que estamos habituados a fazer, pois havia muita densidade de jogadores e eles defendem bem. A alta temperatura também jogou contra um ritmo de alta intensidade.

Demos um grande passo em frente, pois é sempre complicado jogar com equipas sul-americanas. Tivemos dificuldades, mas fizemos o que foi necessário para chegar aos quartos de final.

Os nossos três amarelos? Eles sabem-nas fazer e fomos nós que apanhámos os cartões amarelos, depois de faltas que não foram marcadas.

Tenho um grupo unido. Estamos nos quartos de final e temos de o celebrar.»