«Paraguai? Não é um futebol que trará muitas pessoas ao estádio»
Deschamps sublinha que os paraguaios «jogam com todos os truques possíveis», mas afirma que os franceses fizeram «o que foi necessário»
Deschamps sublinha que os paraguaios «jogam com todos os truques possíveis», mas afirma que os franceses fizeram «o que foi necessário»
Declarações de Didier Deschamps, selecionador da França, após a vitória sobre o Paraguai (1-0), nos oitavos de final do Mundial 2026:
«Não foi um jogo fácil. Eles jogam com todos os truques possíveis, não é possivelmente o futebol que trará muitas pessoas ao estádio. Eles foram agressivos, o jogo foi muito disputado.
Não fizemos o jogo que estamos habituados a fazer, pois havia muita densidade de jogadores e eles defendem bem. A alta temperatura também jogou contra um ritmo de alta intensidade.
Demos um grande passo em frente, pois é sempre complicado jogar com equipas sul-americanas. Tivemos dificuldades, mas fizemos o que foi necessário para chegar aos quartos de final.
Os nossos três amarelos? Eles sabem-nas fazer e fomos nós que apanhámos os cartões amarelos, depois de faltas que não foram marcadas.
Tenho um grupo unido. Estamos nos quartos de final e temos de o celebrar.»