A Federação Francesa de Futebol revelou esta segunda-feira os dois novos equipamentos que os Bleus vão usar no Mundial 2026 e que vão, desde já, estrear nos jogos de preparação frente ao Brasil (quinta-feira) e Colômbia (domingo).

O equipamento principal mantém-se fiel à tradição, isto é, camisola azul, com calções brancos e meias vermelhas, mas com pormenores que o tornam diferente de todos os outros. A camisola principal terá uma gola branca clássica, botões vermelhos e o símbolo da FFF com efeito cobre metálico, um detalhe que faz alusão à «cor original da Estátua da Liberdade antes de oxidar». Os nomes e os números dos jogadores serão impressos em branco com uma fonte angular.

Enquanto no último Mundial, no Qatar, a França usou apenas o equipamento principal, desta vez, espera-se que surja a oportunidade para jogar também com o alternativo que, neste caso, será o «Liberty», uma camisola inspirada também na estátua que a França ofereceu aos Estados Unidos há 140 anos. O tom verde-acinzentado escolhido é diretamente inspirado no famoso monumento nova-iorquino, numa camisola que será acompanhada por calções e meias verdes.

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