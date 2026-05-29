A seleção francesa começou, esta sexta-feira, o estágio de preparação para o Mundial 2026. A chegada dos jogadores ao centro de estágio, que por norma fica marcada pelos oufits extravagantes e fora da caixa, foi mais discreta que o habitual.

Entre craques como Mbappé, Kanté, Rabiot, Théo Hernandez, ou Konaté, quem voltou a chamar à atenção - no que toca à escolha do visual - foi Jules Koundé. O defesa do Barcelona, além da qualidade por todos reconhecida, também brilha fora das quatro linhas devido às roupas. De mala à tiracolo, calças por dentro das botas e uma camisola justa, o jogador voltou a «desfilar» à chegada para a concentração dos Les Blues.

Quanto à seleção francesa, a turma de Didier Deschamps fará dois jogos de preparação para o Campeonato do Mundo, primeiro frente à Costa do Marfim, no dia 4 de junho, e dia 8, contra a Irlanda do Norte. A estreia no Mundial está marcada para dia 16, às 20h, frente ao Senegal.

A França, recorde-se, ocupa o Grupo I, juntamente com o Senegal, Iraque e Noruega.