Francisco Conceição acredita que Portugal tem a capacidade de vencer o Mundial 2026, recordando as vitórias frente à Alemanha e Espanha na última Liga das Nações. O extremo convocado por Roberto Martínez comentou ainda a importância de Cristiano Ronaldo para o grupo de trabalho, a má temporada do Milan e, por sua vez, a situação de Rafael Leão e, por fim, a relação com Sérgio Conceição enquanto treinador.

Numa entrevista concedida à Gazzeta Dello Sport, Francisco Conceição mostrou-se confiante relativamente à possibilidade de Portugal conquistar o Mundial 2026.

«Acho que vamos ganhar. Portugal tem que ganhar. Estamos confiantes que podemos fazê-lo. Temos qualidade para isso, tanto individualmente como em equipa, mas temos de provar, tanto a nós, como aos outros, que somos fortes, que somos a equipa em melhor forma. Vencemos a última Liga das Nações e derrotamos a Alemanha e a Espanha: ssso significa que estamos prontos para o Mundial. Para nós, é uma oportunidade única», começou por dizer.

O extremo da Juventus abordou também a importância de Cristiano Ronaldo que, recorde-se, vai participar no sexto Campeonato do Mundo da carreira.

«A importância de Cristiano Ronaldo? Muita. Independentemente da idade, ele marca muitos golos. É um líder e ainda tem muita garra, demonstra isso todos os dias», acrescentou.

Ainda sobre os colegas de seleção, Francisco Conceição comentou a situação de Rafael Leão que não teve uma temporada fácil ao serviço do Milan.

«Um Mundial anula tudo, incluindo as dificuldades.»

Por fim, contou como é a relação de pai-treinador com Sérgio Conceição.

«Quando comecei a trabalhar com ele, deixámos claro que os dois papéis seriam diferentes. Tenho orgulho do meu pai, tanto como pai como treinador. Ele é um exemplo para mim, tanto na minha vida pessoal como profissional», concluiu.