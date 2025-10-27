Franjo Ivanovic, avançado do Benfica, foi chamado à seleção da Croácia mais uma vez pelo selecionador Zlatko Dalic. A equipa vai defrontar as congéneres das Ilhas Faroé e de Montenegro, no apuramento para o Mundial 2026.

Ivanovic é um dos avançados escolhidos, ao lado de Andrej Kramaric, Ante Budimir ou Igor Matanovic. O ex-jogador do Benfica Petar Musa, agora no Chicago Fire, está na lista de reservas de Zlatko Dalic.

Em outubro, Ivanovic participou em dois jogos, um deles como titular, outro como suplente. A Croácia defronta Ilhas Faroé e Montenegro, dia 14 de novembro, em Rijeka, e visita Montenegro na capital Podgorica, a 17 de novembro.

A Croácia lidera o L, com 16 pontos em seis jogos, mais do que a Chéquia, e está perto de garantir o apuramento.