A revelação dos locais e dos horários dos jogos da fase inicial do Mundial 2026 será feita no dia seguinte ao do sorteio que ditará a composição dos grupos, agendado para a próxima sexta-feira.

Às 17h00 portuguesas do dia 6 de dezembro, num evento em Washington que contará com representantes dos 42 países já qualificados, a FIFA vai pormenorizar a ordem dos jogos, bem como os estádios e as datas em que eles terão lugar.

De recordar que Portugal integra o Pote 1 do sorteio, ao lado de Espanha, França, Inglaterra, Brasil, Países Baixos, Bélgica e Alemanha, da campeã em título Argentina e dos países organizadores, Canadá, México e Estados Unidos da América.

A fase final do Mundial 2026 disputa-se entre os dias 11 de junho e 19 de julho do próximo ano. Joga-se nos Estados Unidos, México e Canadá.