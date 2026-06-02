Carlos Queiroz esteve perto de entrar com pé direito na preparação para o Mundial 2026. O Gana, treinado pelo português, visitou o País de Gales e acabou por se deixar empatar nos instantes finais (1-1).

Fatawu Issahaku, ex-Sporting que agora veste as cores do Leicester City, alinhou de inico pela formação africana.

Após uma primeira parte sem golos, o marcador mexeu já para lá da hora de jogo. Um contra-ataque do Gana, Caleb Yirenkyi, medio dos noruegueses do Nordsjaelland, aproveitou a recarga para fazer o golo (66m).

O empate surgiu literalmente nos instantes finais. Numa jogada pelo lado direito, Williams serviu Lewis Koumas, jovem avançado do Liverpool, que mergulhou para cabecear para o golo já em tempo de compensação (90+3m).

Com este resultado (1-1), o Gana empata no segundo jogo com o treinador português ao leme, já depois de a derrota na estreia com o México.

Carlos Queiroz, aos 73 anos, voltará a liderar uma equipa num Campeonato do Mundo. A estreia será no dia 18 de junho, frente ao Panamá, num Grupo L que é também composto por Inglaterra e Croácia.