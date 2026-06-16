Gana recorre aos tribunais para tentar levar Thomas Partey ao Mundial
Seleção de Carlos Queiroz contesta recusa de visto do Canadá ao médio, acusado de violação em Inglaterra e impedido de viajar para Toronto
Seleção de Carlos Queiroz contesta recusa de visto do Canadá ao médio, acusado de violação em Inglaterra e impedido de viajar para Toronto
O Gana avançou para a justiça canadiana na tentativa de garantir a presença de Thomas Partey no Mundial 2026. Segundo a televisão canadiana CBC, a federação ganesa e o governo do país recorreram para o Tribunal Federal do Canadá, procurando reverter a decisão que impediu a entrada do jogador no território canadiano.
A audiência decorre esta segunda-feira, poucos dias depois de a FIFA ter confirmado que o Canadá recusou conceder visto ao médio de 32 anos, atualmente ao serviço do Villarreal. A situação é um verdadeiro contrarrelógio dado que a seleção orientada por Carlos Queiroz inicia a participação no Mundial na quarta-feira, frente ao Panamá.
Partey declarou-se inocente de sete acusações de violação e uma acusação de agressão sexual, relacionadas com alegados incidentes ocorridos entre 2020 e 2022, quando representava o Arsenal. O processo continua a decorrer na justiça britânica.
Após a recusa do visto, o governo ganês apresentou um protesto formal junto das autoridades canadianas, considerando que a decisão prejudica a participação da seleção no torneio.
O Gana integra o Grupo L do Mundial, juntamente com a Croácia, a Inglaterra e o Panamá.