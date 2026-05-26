Gana: Semenyo e Iñaki Williams encabeçam primeira lista de Carlos Queiroz
Técnico português divulgou pré-convocatória com 28 jogadores para o Mundial 2026
Técnico português divulgou pré-convocatória com 28 jogadores para o Mundial 2026
Carlos Queiroz anunciou uma lista de 28 pré-convocados para o Mundial2026 de futebol, que vão realizar o estágio de preparação e disputar um particular com o País de Gales.
Na sua primeira convocatória como selecionador do Gana, Queiroz fez regressar à equipa o lateral Baba Abdul Rahman (PAOK) e Ernest Nuamah (Lyon), recuperado após uma grave lesão no joelho, que o afastou mais de 12 meses da competição.
O antigo selecionador de Portugal, África do Sul, Irão, Colômbia, Egito, Qatar e Omã chamou o médio Fatawu (Leicester), que fez a formação no Sporting, num elenco em que se destacam os avançados Antoine Semenyo (Manchester City) e Iñaki Williams (Athletic Bilbau).
De fora da lista, divulgada na segunda-feira, ficaram figuras como Mohammed Kudus (Tottenham) e Mohammed Salisu (Mónaco), ambos lesionados, e André Ayew (NAC Breda), irmão do capitão Jordan Ayew e recordista de internacionalizações pelo Gana.
Queiroz terá de riscar dois nomes após o particular frente ao País de Gales, que se disputa a 2 de junho.
No Mundial2026, que vai ser disputado de 11 de junho a 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá, o Gana está incluído no Grupo L, em conjunto com o Panamá, a Inglaterra e a Croácia.
Lista dos 28 convocados:
- Guarda-redes: Benjamin Asare (Hearts of Oak), Lawrence Ati-Zigi (St. Gallen, Sui), Joseph Anang (St. Patrick’s, Irl), Solomon Agbasi (Hearts of Oak) e Paul Reverson (Ajax, Hol).
- Defesas: Baba Abdul Rahman (PAOK, Gre), Gideon Mensah (Auxerre, Fra), Marvin Senaya (Auxerre, Fra), Alidu Seidu (Rennes, Fra), Abdul Mumin (Rayo Vallecano, Esp), Jerome Opoku (Basaksehir, Tur), Jonas Adjetey (Wolfsburgo, Ale), Kojo Oppong Peprah (Nice, Fra) e Alexander Djiku (Spartak Moscovo, Rus).
- Médios: Elisha Owusu (Auxerre, Fra), Thomas Partey (Villarreal, Esp), Kwasi Sibo (Oviedo, Esp), Augustine Boakye (St. Etienne, Fra), Caleb Yirenkyi (Nordsjaelland, Din), Fatawu (Leicester, Ing) e Kamal Deen Sulemana (Atalanta, Ita).
- Avançados: Christopher Bonsu Baah (Al-Qadsiah, Ara), Ernest Nuamah (Lyon, Fra), Antoine Semenyo (Manchester City, Ing), Brandon Thomas-Asante (Coventry, Ing), Prince Kwabena Adu (Viktoria Plzen, Che), Iñaki Williams (Athletic Bilbau, Esp) e Jordan Ayew (Leicester, Ing).