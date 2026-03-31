A poucas semanas do início do Mundial 2026, o Gana ficou sem selecionador, tendo anunciado a saída de Otto Addo.

Através de um comunicado, a Federação de Futebol do Gana confirmou a decisão, poucas horas após uma derrota por 2-1 num particular frente à Alemanha. «A Federação agradece a Otto Addo pelo contributo à equipa e deseja-lhe o melhor para o futuro», pode ler-se.

No comando técnico do Gana desde março de 2024, o selecionador teve apenas oito vitórias nos 19 jogos que realizou, sendo que a decisão quanto ao seu substituto será tomada em breve.