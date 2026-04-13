A federação ganesa de futebol anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com Carlos Queiroz para assumir o comando da seleção nacional para o Mundial 2026, depois de ter despedido Otto Addo no final de março.

«O treinador inicia imediatamente os trabalhos de preparação da Seleção Ganesa para o torneio, que começa em 11 de junho de 2026», pode ler-se num breve comunicado na página oficial da federação.

Carlos Queiroz tinha saído da posição de selecionador de Omã em março, e segue assim para a quinta participação num Campeonato do Mundo depois das presenças com Portugal (2010), África do Sul (2002) e Irão (2014 e 2018).

O treinador de 73 anos orientou ainda as seleções do Egito, Colômbia e Qatar ao longo da vasta carreira internacional.

O Gana está no grupo L do Mundial 2026, juntamente com Panamá, Inglaterra e Croácia.