Moçambique venceu a Somália (1-0) com o golo de Geny Catamo, avançado do Sporting. O jogador leonino brilhou, mas o sonho do Mundial já tinha morrido na última jornada para os moçambicanos.

Num outro jogo de qualificação africana, a África do Sul garantiu a presença no Mundial 16 anos depois da última presença.

Logo no início do jogo (6m), Geny recebeu uma bola em ótima posição, tirou o guarda-redes da frente atirou a contar para o primeiro (e único) golo da partida.

Sem mais alterações no marcador, este triunfo (1-0) faz com que Moçambique termine a qualificação em terceiro, com 18 pontos - os mesmos que o segundo classificado, Uganda.

Na outra partida, o Uganda saiu derrotado (2-1) pela Argélia com show do ex-alvo benfiquista, Mohamed Amoura.

Steven Mukwala abriu o marcador logo aos nove minutos de jogo a favor do Uganda. A resposta da Argélia sugeriria apenas nos minutos finais da partida.

Amoura restabeleceu o empate (81m) através de uma grande penalidade. Já em tempo de compensação, o avançado do Wolfsburg foi decisivo, novamente de penálti, e fez o golo da vitória (90+9m).

Com este triunfo, a Argélia, que já tinha garantido a presença no Mundial, terminou a qualificação em primeiro lugar com 25 pontos. O Uganda, por sua vez, fica em segundo e vai a playoff de qualificação.

Ainda no grupo G, a Guiné (Conacri), treinada pelo português Paulo Duarte, empatou (2-2) com o Botsuana. Abdoul Traoré (18m) e Aliou Baldé (35m) fizeram os golos da equipa do técnico luso. Segolame Boy (7m) e Gape Mohutsiwa (45+2m) foram os marcadores do lado do Botsuana.

Com este resultado, a Guiné (Conacri) terminou a qualificação na quarta posição, com 15 pontos. Já o Botsuana é quinto, com dez pontos.

Conheça as equipas já qualificadas para o Mundial de 2026.

Outros resultado:

Seicheles 0 - 7 Gâmbia