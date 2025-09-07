A Geórgia alcançou este domingo o primeiro triunfo na fase de qualificação para o Mundial 2026 depois de vencer a Bulgária por 3-0.

Kochorashvili, do Sporting, foi titular na formação georgiana e viu Kvaratskhelia (30m) e Gagnidze (44m) darem vantagem à Geórgia ao intervalo.

No segundo tempo, Mikautadze (65m) fechou o resultado em 3-0 antes de Lominadze, do Estoril, entrar para os minutos finais do encontro.

Com este triunfo, a Geórgia sobe ao segundo lugar com três pontos, já a Bulgária soma por derrotas os dois jogos que realizou no grupo E.

