Mundial 2026: Kochorashvili titular no triunfo da Geórgia
Gerogianos venceram a Bulgária por 3-0
A Geórgia alcançou este domingo o primeiro triunfo na fase de qualificação para o Mundial 2026 depois de vencer a Bulgária por 3-0.
Kochorashvili, do Sporting, foi titular na formação georgiana e viu Kvaratskhelia (30m) e Gagnidze (44m) darem vantagem à Geórgia ao intervalo.
No segundo tempo, Mikautadze (65m) fechou o resultado em 3-0 antes de Lominadze, do Estoril, entrar para os minutos finais do encontro.
Com este triunfo, a Geórgia sobe ao segundo lugar com três pontos, já a Bulgária soma por derrotas os dois jogos que realizou no grupo E.
