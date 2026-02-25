Depois da presidente do México, Gianni Infantino, presidente da FIFA, garantiu, numa entrevista à AFP em Barranquilla, na Colômbia, que «tudo será fantástico» no Mundial de 2026, apesar da onda de violência que tem afetado várias cidades no México, após a morte de um líder de um cartel de droga.

O presidente da organização sublinha que está «muito tranquilo» para a realização do Campeonato do Mundo e que «está tudo a correr muito bem», mantendo a confiança na capacidade do México se manter como um dos organizadores, ao lado do Canadá e dos Estados Unidos.

Atualmente, recorde-se, o país vive um momento de tensão e violência depois das autoridades terem morto o narcotraficante «El Mencho», um dos mais procurados do país. Como retaliação, os membros do cartel bloquearam estradas, incendiaram veículos, atacaram bombas de gasolina, lojas, bancos e, em 20 dos 32 estados mexicanos, entraram em confrontos com as forças de segurança. Guadalajara, cidade que vai receber quatro jogos do Mundial 2026, foi um dos sítios afetados.