Vangelis Pavlidis (Benfica) e Georgios Vagiannidis (Sporting) estão entre os convocados da Grécia para os jogos particulares do próximo mês de junho.

Os dois atletas integram a convocatória de Ivan Jovanović para os compromissos com a Suécia (4 de junho), de Viktor Gyökeres, e a Itália (7 de junho). Recorde-se que a Grécia não marcará presença no Mundial 2026, após ter terminado no terceiro lugar do Grupo C de qualificação para a competição.

Confira a convocatória completa da Grécia:

Guarda-redes: Vlachodimos, Mandas e Tzolakis;

Defesas: Mavropanos, Hatzidiakos, Retsos, Koulierakis, Ntoi, Rota, Kyriakopoulos, Vagiannidis, Giannoulis e Tsimikas;

Médios: Kontouris, Zafeiris, Triantis, Kourbelis, Mouzakitis e Karetsas;