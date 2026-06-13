É a primeira surpresa da competição. O Qatar escreveu uma página inédita da sua história ao conquistar o primeiro ponto de sempre em fases finais do Campeonato do Mundo, após um empate a uma bola com a Suíça, em São Francisco, graças a um golo de Khoukhi já nos descontos. Quando tudo apontava para um triunfo tranquilo dos helvéticos, o conjunto orientado por Julen Lopetegui encontrou forças para responder no último suspiro e arrancar um empate que ficará para a história do futebol qatari.

A Suíça entrou melhor e assumiu desde cedo o controlo da partida. Ndoye, Akanji e Freuler criaram várias situações de perigo, enquanto o Qatar procurava explorar erros defensivos através de Edmilson Júnior. O domínio helvético acabou por ser recompensado aos 17 minutos, quando Embolo converteu com sucesso uma grande penalidade, depois de Abunada ter derrubado Freuler na área.

A partir daí, o encontro transformou-se quase num duelo entre a seleção suíça e o guarda-redes qatari. Abunada protagonizou uma exibição de enorme nível, travando sucessivamente as investidas adversárias.

O guarda-redes do Qatar negou o golo a Zakaria num duelo cara a cara, travou um remate traiçoeiro de Aebischer que levava selo de golo, respondeu com reflexos apurados a uma meia-volta de Ndoye dentro da área e ainda evitou o 2-0 com uma defesa de pé esquerdo a remate rasteiro de Vargas já nos descontos da primeira parte.

Ao intervalo, o resultado era claramente enganador. A Suíça tinha produzido futebol para uma vantagem confortável, mas o guarda-redes do Qatar mantinha a diferença mínima.

Na segunda parte, a história repetiu-se. Xhaka tentou a sorte de longe, Vargas voltou a encontrar oposição em Abunada e Embolo desperdiçou uma oportunidade flagrante após passe de Manzambi. A Suíça parecia controlar o encontro sem sobressaltos, enquanto o Qatar revelava dificuldades para criar perigo junto da baliza de Kobel.

Contudo, os asiáticos nunca desistiram. Nos minutos finais ganharam confiança, aumentaram a presença ofensiva e acabaram recompensados já no período de compensação. Aos cinco minutos da compensação, Al Amin cruzou da esquerda e Khoukhi apareceu na área ao segundo poste para cabecear para o fundo das redes, fazendo explodir de alegria os adeptos qataris presentes em São Francisco.

O apito final confirmou um resultado que poucos imaginariam ao intervalo. A Suíça desperdiçou inúmeras ocasiões para sentenciar o encontro, encontrou um inspirado Abunada pela frente e acabou castigada no último lance.

Já o Qatar celebrou um empate histórico, conquistando o primeiro ponto da sua história em Campeonatos do Mundo. Assim, a classificação do Grupo B fica totalmente equilibrada com quatro equipas com um ponto conquistado.

A Figura: Meshaal Abunada

O guarda-redes qatari foi o grande responsável por manter a sua seleção viva no jogo. Apesar de ter cometido o penálti que deu origem ao golo de Embolo, redimiu-se com uma exibição de enorme nível, acumulando intervenções decisivas. Ao intervalo, a Suíça já somava 15 remates e só tinha conseguido bater o guardião da marca dos onze metros. Sem Abunada, dificilmente o Qatar teria chegado aos descontos com hipóteses de resgatar um resultado histórico.

O Momento: Minuto 90+5

Quando tudo apontava para uma vitória suíça, Boualem Khoukhi apareceu na área para cabecear para o 1-1. O golo fez história: valeu ao Qatar o primeiro ponto de sempre em fases finais de Campeonatos do Mundo e acabou por criar a primeira grande surpresa da competição.